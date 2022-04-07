大陸房企在2021年底爆發大規模違約，進入2022年來房企的發債規模也銳減，最新數據指出，大陸房企2022年首季境內發債規模大減約3成，境外發債規模銳減約7成，整體發債有集中境內債的跡象，而逾9成的發行人為國央企。

證券時報報導，首季發債情況來看，大陸房企境內債發行占比高達80％，其中，發行人性質為國央企的占比高達94％。貝殼研究院的數據顯示，首季境內發債規模約人民幣（下同）1,378億元，年下降28.6％；境外債規模約355億元，下降68.0％。境內債券規模占比80％，較2021年同期上升16個百分點。

首季大陸房企融資規模也有按年銳減的跡象，貝殼研究院指出，期間房企境內外債券融資累計約1,733億元，年下降43％，降幅較2021年同期擴大20個百分點。克而瑞研究中心指出，首季100家典型房企的融資額為2,055.12億元，年大幅下降52.5％。