新北市侯友宜市長今（7日）出席「薪火相傳齊防災，企業協力攜手行-2022績優防災企業表揚大會」。（消防局提供）

新北市侯友宜市長今（7日）出席「薪火相傳齊防災，企業協力攜手行-2022績優防災企業表揚大會」。（消防局提供）

新北市侯友宜市長今（7日）出席「薪火相傳齊防災，企業協力攜手行-2022績優防災企業表揚大會」。（消防局提供）

新北市侯友宜市長今（7日）出席「薪火相傳齊防災，企業協力攜手行-2022績優防災企業表揚大會」，各企業領袖彼此交流防災合作經驗，侯友宜親自頒發獎座表揚過去幾年與新北市簽署企業防災合作備忘錄的116家企業，侯強調，未來4年裡面會有500家加入。

侯友宜表示，非常謝謝新北市的企業，支持整個防災的支援，不管是在重機械，以及所有相關的物資、人力來保護市民，目前已經有199家的企業防災，自主加入防災訓練，未來4年裡面會有500家加入，讓新北市每一個企業奉獻自己的專業跟新北市的防災體系來做緊密的結合。

消防局表示，新北市自2014年開始領先全國推動企業防災工作，結合公私跨界資源，建構新北市EDP（新北市全災型智慧化指揮監控平台），使企業與地方社區、公部門建立更密切防災夥伴關係，透過各企業熱心多元參與，提升新北市防災能量。

另一方面透過企業防災推動，新北市政府也協助企業提升自主防災能力，輔導企業更新防災計畫及強化防災編組，並針對企業之自主防災演練提供指導，讓企業面對災害衝擊時能將損害減至最輕，達到公私協力雙贏的局面。