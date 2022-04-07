2022年QS（國際高等教育資訊機構）世界大學學科6日公布排名，香港院校共有7個學科進入全球前10名，比去年多出3科。同時有3所大學因前50名學科數量多而入選亞洲十佳大學，分別為香港大學、香港中文大學和香港科技大學。

據香港《大公報》報導，QS將藝術與人文、工程與技術、生命科學等五個學術範疇細分為51個學科，比較全球88個國家或地區、1543所大學的學生在51個學科的1萬5200個課程表現。香港九所大學共178個課程上榜，連同廣泛學科領域占27個排名，總共有205個排名。其中87科上升、70科下跌、5科新上榜，以及43科不變。

而香港院校共有7個學科進入全球前10名，比去年多出3科。其中香港大學占5科，包括牙醫學、教育學、地理學、語言學及社會政策與管理。排名最佳的為牙醫學，由去年第3位回升至第2位。社會政策與管理科目今年第8名較去年上升15名。地理學及語言學皆獲第10名，均較去年上升1位。教育學則獲第8名，較去年下降1位。

香港理工大學的酒店與休閒管理今年則位列全球第10名，較去年微跌1位；建築與建築環境、藝術與設計則分別排全球第15、16名。

同時香港演藝學院表演藝術也連續兩年排列全球第10位。而在人文、教育學科方面，香港教育大學教育專業全球第17名；香港城市大學表現最好的是語言學，排名第30，較去年上升13位。

此外，香港中文大學的傳播與媒體學位列第13位；香港浸會大學也在傳播與媒體研究方面表現最佳。

QS根據大學科目占全球前50名的數量得出亞洲十佳大學，香港有三所大學入選。其中，香港大學較往年減少2科，今年有26個科目在全球排前50名、居亞洲第六。香港中文大學和香港科技大學分別有19個、14個科目進入全球50強，居亞洲第8位和第10位。