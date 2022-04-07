國民黨桃園市長人選陷僵局，欲參加市長提名的議員羅智強昨(6日)召開記者會，表達參加初選決心，但隨即遭黨中央打臉，「地方一面倒認為羅智強很弱、民調低」。前民進黨立委沈富雄今(7日)表示，現在距離投票還蠻遠，這種傷害很快會修補，這未嘗不是危機變轉機；他對於國民黨選情則沒有看壞，認為年底選舉六都可以過半、16席一定達標。

沈富雄今在媒體人黃暐瀚主持的廣播節目「POP撞新聞」中談到，這些紛擾擾對國民黨年底選情的傷害當然難免，但現在距離投票還蠻遠，很快會修補，還覺得這未嘗不是危機變轉機。他認為「就不要初選了」，現在羅智強是被人家萬箭穿心，但卻只有羅要初選，那就免了。

沈富雄進一步提到，其實只有一條路，建議朱主席參考一下，在五月中後、五月底前做全民調，雖張亞中有建議還是要考慮黨員投票，「我跟你講，民進黨不敢做的，國民黨絕對不能做，民進黨老早就把黨員投票拋掉了，因為可以運作空間太大」。

沈富雄表示，不是看好國民黨，是民進黨中央搞的風聲所水起、轟轟烈烈，國民黨地方的這些女首長很厲害，民進黨要打倒她們，好像找不到著力點， 也建議桃園這一局用全民調，讓大家心服口服。對於國民黨年底選情，沈富雄沒有看壞，他認為六都可以過半、16席一定達標。