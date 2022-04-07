徐乃麟今(7日)燦笑出席醫美診所開幕活動，談到遠在美國先前確診的小兒子徐廷墉，父子倆已經一年多未見，得知兒子罹患新冠肺炎第一時間他相當擔心，幸好吃感冒藥一周後已經痊癒，徐乃麟笑說：「他已經有最強的疫苗了，三劑加Omicron。」

徐乃麟家中最近喜事不斷，小女兒上月將生產，當時他受訪稱還無法接受自己升格當阿公，「覺得也太快了吧，我跟老婆民國78年結婚，回頭一看那時候我還在追她，怎麼一下子63歲就要當阿公了。」而小兒子徐廷墉先前雖罹患Omicron，但幸好只是輕症，連續吃感冒藥一周目前已經康復，僅有些許咳嗽症狀。

徐乃麟今出席醫美診所活動。（圖／鄭宜熏攝）

今談到大兒子徐新洋與俄羅斯女友宋蕊安（Soa）的戀情，徐乃麟認為因為疫情加上兒子收入還不穩定，目前應該不會有成家打算，之後若結婚，徐乃麟計畫將先前買的房子給兒子當新婚房，樂觀其成看兒子成為人夫，但他不提倡「先有後婚」趕進度，以過來人的經驗分享說：「先有會把步調打亂了，我戀愛7年才結婚」。

徐乃麟更表示，兒子真的還沒有求婚，至於怎麼求婚他也不打算過問，「求婚有人重視有人不重視，結果比較重要」，至於他先前捲入官司的部分，徐乃麟態度強硬說沒有打算退讓，「告到天荒地老」也沒關係，目前律師費已經花了100多萬，但對他而言錢只是小事一樁，用法律途徑為自己爭回權利才重要。

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