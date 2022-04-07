民進黨次級團體英派、正國會、湧言會陸續祭出團體戰，力挺派系內新人爭取年底議員初選出線，全台最大政治派系新潮流，今也以「新潮流＋」之名，推出前立委段宜康助理邵維倫等4位雙北議員參選人。擔任連線發起人的民進黨立委吳思瑤說，這是打破神秘共同亮相，彰顯民進黨願意傳承世代價值。

新潮流要角、民進黨立委吳思瑤、劉世芳，今偕同10多黨籍立委、雙北市議員，以「新潮流＋」的名義，為黨內北市士林北投區參選人陳賢蔚、中正萬華區參選人邵維倫、新北市三重蘆洲區參選人顏蔚慈、新莊區參選人林秉宥站台。

「新潮流＋」發起人吳思瑤表示，從事政治工作20多年，這是第一次以政治連線、團隊作戰方式站出來，這是代表新潮流有高度自我認同，用問政品質進行世代的傳承。

吳思瑤直言，很多人對民進黨的次級團體充滿想像，其中新潮流又是相對低調，讓外界特別有想像，所以這次是打破神秘共同亮相，首次以共同推薦的方式，宣布未來在雙北地區要推出的強棒。

吳思瑤也指出，這段時間內，民進黨內有非常多的團隊、連線，以團進團出的方式大手攜小手推舉年輕世代，彰顯民進黨願意傳承世代價值，所以「新潮流＋」也以連線作戰模式站出來，推出同樣擁有幕僚世代DNA、有著完整政治歷練特質的新人，這不將只是選舉上的支援，更宣示未來會共同投入爭取優質雙北生活圈的行動。

針對4位新人，吳思瑤說，陳賢蔚「是我生命中最重要的一個男人」，過去他競選議員時就自動請纓，不領薪水當團隊的志工，後來進入市議會後就網羅進入團隊，「我敢說士林、北投走透透，沒有任何一個新人比他堅韌，所以我生命中最重要的男人就是陳賢蔚。」

陳賢蔚表示，過去16年跟在吳思瑤旁邊沒離開士林、北投，有著市議會與立院的磨練，「過去我的老闆是吳思瑤，今年我想要換老闆，我已經準備好前進市議會。」

此外，曾任前立委段宜康幕僚的邵維倫則說，擔任段宜康的幕僚長達15年，服務案件超過6千件，同時也經營「我是萬華人」社團，透過嶄新平台了解中正、萬華的每一件大小事，去年疫情嚴峻時，透過平台捐出上萬個便當給醫護人員，也組織義勇軍幫助弱勢。