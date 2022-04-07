萬華居民生活與經濟活動先前保受疫情所苦，臺北市政府動員警消、醫護等單位全力支持地方防疫，包含隔離檢疫、快篩站設置等工作，成功防堵疫情擴大。為感謝防疫人員辛勤付出，台灣多元藝術空間青年發展聯合會（以下稱藝青會）以及西門徒步區街區發展促進會，透過台北市政府媒合發起「警消醫護專屬優惠方案」，由地方24小時健身房「300壯士俱樂部」領頭，特別提供每天14小時供警消醫護同仁免費使用，業者也希望藉此拋磚引玉，讓更多店家加入回饋行列。

台灣多元藝術空間青年發展聯合會（以下稱藝青會）以及西門徒步區街區發展促進會發起「警消醫護專屬優惠方案」，由業者提供每天14小時健身房供警消醫護同仁免費使用。(戴志揚翻攝)

台灣多元藝術空間青年發展聯合會（以下稱藝青會）以及西門徒步區街區發展促進會發起「警消醫護專屬優惠方案」，由業者提供每天14小時健身房供警消醫護同仁免費使用。(戴志揚翻攝)

疫情間健身產業深受影響，如今疫情趨緩，300壯士俱樂部創辦人許家豪回想起疫情最嚴峻時，看見政府各機關防疫人員不辭辛勞，戮力協助平穩疫情，希望用自身經營的健身產業回饋防疫人員，並藉由藝青會主動聯繫黃珊珊副市長，協助推廣此活動，讓此種善的循環延續下去。

300壯士負責人許家豪表示，臺北市警消醫護人員，即日起每天晚間11時至隔日中午12時，至300壯士俱樂部 (台北市萬華區漢口街二段73號b1)並於櫃台出示工作證，可免費使用健身器材，其餘時段則享入場85折優惠。期望能藉此方案讓同仁養成規律運動之習慣，並降低各類職業傷害，放鬆其身心壓力，也期望有更多商家一同響應，回饋這群市民的守護者。

台灣多元藝術空間青年發展聯合會（以下稱藝青會）以及西門徒步區街區發展促進會發起「警消醫護專屬優惠方案」，由業者提供每天14小時健身房供警消醫護同仁免費使用。(戴志揚翻攝)

台灣多元藝術空間青年發展聯合會（以下稱藝青會）以及西門徒步區街區發展促進會發起「警消醫護專屬優惠方案」，由業者提供每天14小時健身房供警消醫護同仁免費使用。(戴志揚翻攝)

黃珊珊副市長致詞時表示，感謝300壯士俱樂部提供免費及優惠時段給予警消醫護同仁，並且自從300壯士提出回饋方案後，也有許多店家希望提供防疫同仁優惠而聯繫北市府，接下來北市府會統整相關資訊給防疫同仁，期望大家多加利用。

除了致贈儀式之外，當天也邀請黃珊珊副市長、商圈及警消醫護人員代表一同體驗「33秒飆汗運動」，該運動由6個負重33秒高強度訓練及組間休息10秒所構成，完成2組循環運動，訓練後黃珊珊副市長表示，做完飆汗運動感覺精神變得更好，也提醒大家可以多運動，紓解壓力，維持身體健康。