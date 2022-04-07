「大甲區北堤東路自行車道」，讓喜歡騎自行車的朋友體會到台中大甲獨特的人文風采。（台中市政府提供）

騎自行車倘佯田野風光別具一番詩情畫意！台中市政府觀光旅遊局投入1990萬元，建置「大甲北堤東路自行車道」，於今年1月底完工，7日舉行啟用典禮。市長盧秀燕說，全長1.1公里的自行車道，沿途充滿田園風光，期能吸引更多人到大甲騎自行車欣賞田野美景。

全世界都在流行騎自行車，不僅環保還可鍛鍊身體。盧秀燕說，市府積極打造自行車道，目前台中有96條共700多公里自行車道；其中「大甲北堤東路自行車道」自去年6月開工，不到1年即完工，這條自行車道經過田園小徑，歡迎民眾來打卡當網美。

觀光旅遊局長韓育琪說，「大甲區北堤東路自行車道」，市府透過建構更完善的海線自行車道路網，東連后里、豐原，西連松柏漁港，北連苗栗縣，南連大安濱海自行車道，創造自行車生活圈的觀光經濟，讓喜歡騎自行車的朋友體會到台中大甲獨特的人文風采。

韓育琪指出，沿途規畫3處休憩新亮點，包括舊大安溪橋自行車牽引道、芋稻休憩廣場、貪食芋田廣場等，其中芋稻休憩廣場以周邊農作芋頭田及稻田取名，廣場鋪面色彩融合附近農作顏色進行設計，達到與周邊環境相輝映；貪食芋田廣場則以遊戲元素設計地坪迷宮，非常適合好友騎乘或親子同遊。

市議員李榮鴻、吳敏濟、施志昌指出，這條自行車道周邊種植稻田、芋頭、蔬菜等植物，市府配合農民的需求，車道設計上承重量較大，允許農機具可以經過；期盼自行車道的完工後能夠帶動大甲觀光，吸引更多人假日到大甲來旅遊；回去時順道買大甲酥餅、外埔田媽媽肉粽等當伴手禮，促進觀光與經濟。