疫情再升級，許多店家過去曾挺過業績低迷時期，如今恐怕是要再次被影響，沒有顧客光顧不僅會面臨零營收的壓力，店租和員工薪支等也讓業者一個頭兩個大，近日，一名網友就相當好奇網咖會不會也因為疫情而走路歷史，他表示在過去網咖發展蓬勃，不過近年來卻因為家用網路的普及而走下坡，而如今面對疫情的衝擊，網咖是否會就此消失？

網咖是不是都會全倒光呀？(圖/翻攝自PTT)

PTT上一名網友好奇網咖是否會因為疫情的關係而全數倒光，他提到二級警戒下店家的營業規則，所有的娛樂場所都必須關閉，而其中也包含了網咖在內，原PO表示在20年前網咖非常盛行，家裡附近的路上沒走幾步就有一間網咖，且過去因為網路普及度不高，因此大家對網咖的需求度是很高的。

原PO接著提到，近年來由於家用網路逐漸普及，大家已經非常少去光顧網咖了，且遊戲的型態也依照人們習慣使用智慧型手機而改變，手遊逐漸取代桌機遊戲，而這也成為網咖一家家關門的原因，原PO最後也表示，家裡附近一間20年的網咖店也在最近關門，因此相當擔心網咖是否會因疫情走路歷史。

網友大喊希望網咖轉型。(圖/翻攝自《我愛全聯-好物老實説》)

貼文一出，許多網友紛紛認為以現在的網路發展的確不需要去網咖，大家對網咖的需求已經大大降低，不過也有網友表示去網咖吃飯才是重點，建議網咖可以轉型成泡麵店，甚至有人表示網咖的泡麵比許多有名的麵店還好吃；疫情肆虐，望所有店家都能想到與疫情共存的經營方式，避免面臨關店的危機。