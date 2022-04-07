上海疫情持續升溫，6日總計新增322例確診及19,660例無症狀感染，單日本土案例總數達到19,982例再創新高，由於單日破萬確診，讓當局宣布延長封城，目前人在上海的寇乃馨、黃國倫夫婦，被困在酒店防疫，導致無法外出工作，但還是有源源不斷的直播工作要進行。

主持人夫婦寇乃馨、黃國倫近年事業重心移向大陸，夫妻倆工作風生水起，寇乃馨還創下電商直播業績飆到一千萬元的佳績，不過因為操勞工作，導致健康狀況亮起紅燈，腸胃不太好，喉嚨因為講太多話長繭，被醫生警告再惡化很容易成為罹患胃癌的高風險族群。

據《三立新聞網》報導，寇乃馨與黃國倫住在上海的長租公寓式酒店，兩房兩廳有廚房，只是東西很多「就是住在貨倉中相依為命的隔離人生。」，提到兩人的飲食起居，寇乃馨說「每天吃泡麵也不是辦法，所以音樂大師國倫老師終於嘗試煮水餃，用烤箱烤牛排了。」

照片中能看到房間內桌上、地板上都擺滿了商品，就連座位旁都堆著產品，地板上排排打開好幾箱行李，裡面物件滿滿，旁邊還有好幾箱沒打開的行李箱，種類五花八門，有許多日用品，生活基本上無虞，但寇乃馨也說行動空間有限，覺得東西太多有點擠，形容是「寸步難行」。

而上海浦西分區封控，她與黃國倫兩人在酒店直播，被問到黃國倫是不是瘦了，寇乃馨親自解答，因為隔離兩人都沒有什麼胃口，黃國倫因此瘦了13公斤，對比之前較圓潤的身形，形成強烈對比，可說是嚇壞不少網友。

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