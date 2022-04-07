引頸企盼已久的美國職棒2022賽季，繼日本職棒、中華職棒之後，在台灣時間4/8（五）開打，台灣運彩提供多項投注玩法。

台灣運彩表示，目前已提供多項「冠軍」投注玩法，其中2022「美國職棒冠軍」投注，以洛杉磯道奇賠率4.25倍最被看好。正式開季的第一個周末，每天都規劃有賽事供消費者投注，包括4/8上午9：38休士頓太空人對洛杉磯天使、4/9凌晨1：05波士頓紅襪對紐約洋基的單場投注，以及4/10上午9：07休士頓太空人對洛杉磯天使的單場及場中投注，熱愛棒球的朋友們一定要鎖定職棒賽事追起來。

台灣運彩說，提供的2022美國職棒各項「冠軍」投注包括「美國職棒冠軍」、「聯盟冠軍」與「分區冠軍」；去年的總冠軍亞特蘭大勇士在「美國職棒冠軍」投注中，賠率11.00倍、暫居第八，今年最具冠軍相是同樣來自國聯的洛杉磯道奇、賠率4.25倍，美聯被看好最有機會爭冠的隊伍是多倫多藍鳥、賠率7.00倍。消費者可趁著剛開季各隊賠率較偏高的時候投注「冠軍」玩法，隨著後續賽事的變化，季中可再來補強「冠軍」投注，提升冠軍投注的整體中獎機會。