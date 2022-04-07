健保署日前發布財務資訊，2021年財務支出短絀176億元，為連續第五年的負數，累計逾絀為916億元。健保署長李伯璋7日表示，健保總額每年都會成長，健保所需的支出也持續增長，若加上2022年基本工資調整以及部分負擔改革上路的影響，預估年底安全準備金可維持1.34個月水準。

2021年健保醫療點數共7,840.7億元，相較於2020年增加36.9億元，成長率為0.47％。健保署資料顯示，影響支出的原因包含，增加新藥、新特材給付分別多了6.34億元、11.15億元；以及重大傷病、慢性病分別占30％及51％。

李伯璋指出，原先的健保費率為4.69％，2021年調整至5.17％，2022年並沒有持續調整，卻也面臨安全準備金不足的隱憂；若接下來部分負擔調整上路預估可以增加108億元的健保收入，還有基本工資調整帶來的健保費收入，預估年底可維持1.34個月的安全準備金，符合健保法的1-3個月的規定。