美國聯準會(Fed)預告5月可能升息兩碼，加上國內疫情越演越烈，傳出單日本土加上境外移入確診數飆到500例，雙重利空打擊下台股今天開低走低，終場大跌343點，收在17178點。

盤面權值股表現弱勢，台積電下跌12元收在566元，失守570元關卡，聯電跌幅逾2%，股價收在50元，聯發科大跌32元收在850元，加上航運股表現弱勢，貨櫃三雄跌幅均超過3%，長榮航跌幅超過6%，華航跌近4%。

匯豐證券最新提出地緣政治緊張、供應鏈中斷風險與全球需求趨緩三大疑慮，將台股投資評等降至「中立」，惟指數高點預期仍高達19140點，反而突顯內需消費與投資對台灣經濟的支撐力道。

法人表示，俄烏談判仍未有進展，歐美對俄羅斯經濟制裁造成通膨加劇，Fed主席及多位官員支持5月升息2碼，並應啟動縮表，加上大陸疫情持續擴大，除上海持續封城恐已影響當地對PC、智慧手機與電視等消費性電子外，昆山也加入封城行列，為基本面蒙上陰影，此外，台灣疫情也有升溫跡象，在市場不確定因素紛雜下，投資人謹慎為上。