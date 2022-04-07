苗栗縣7日公布確診軍人足跡。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣政府公布外縣市確診者苗栗足跡。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣7日新增2名確診者，其中確診案25859，是頭份市銀河路芙蓉越南小吃店的越南籍老闆娘，由於小吃店進出人員複雜，頭份市衛生所並緊急通報4月1日起至6日間，曾經進出過該小吃店的人員，盡速與衛生所聯繫，以防疫情出現破口。另1名則是外縣市的軍人，曾搭車赴苗栗營區，確診者都已收治，接觸者則已匡列隔離。

苗栗縣7日所公布確診2例，其中1例確診案25859，CT值19.2 為居住頭份市、女性52歲，在頭份市銀河路經營芙蓉視聽伴唱酒店，因自4月5日有咳嗽症狀，於6晚上8點至頭份市某診所進行快篩為陽性，立即轉介至為恭醫院PCR採檢，於7日凌晨1點通報陽性，已收治醫院治療。感染來源等相關疫調、匡列及採檢持續進行中。

另1例確診者為男性軍人，25歲、CT值36、非設籍苗栗縣，3月30日於成功嶺搭軍中指派遊覽車至苗栗營區，他因曾與在新竹關西營區服役的軍人，彰化案24999確診者搭同一班專車。因有發燒、感冒症狀去醫院診治，採檢後確診，縣府即刻匡列，由頭份市為恭醫院進駐營區連夜擴大篩檢共計採檢127人，全數陰性。營區已完成清消作業，由衛生單位實地輔導營區落實分艙、分流、全面清消。目前匡列接觸者軍營127人，居家隔離者7人由軍方以防疫巴士送返鄉，同住家人及友人共4人，另轉報外縣市通知採檢。

另外，新北市案24984及24461為姊妹，曾於4月2日下午1點到4點半，由父母自駕到苗栗縣銅鑼鄉大補內彈珠汽水觀光工廠遊玩，依據感染風險匡列58人(本縣8人、外縣市50人)為居家隔離、自主健康管理或自我健康監測，同時段遊客實聯制7筆已發放簡訊通知採檢。

衛生局籲請鄉親倘若與確診者有足跡重疊者，可於7日晚上5時至9時及8日上午8時至中午12時至為恭醫院，以及7日晚上5時至9時至苗栗市大千醫院進行PCR採檢。

另外，有關苗栗縣居家隔離中陰性轉陽性個案25245，民眾有足跡重疊或染疫疑慮者，已於6日到大順醫院、大千綜合醫院及為恭紀念醫院進行採檢，共有251人採檢，PCR全數陰性。

縣長徐耀昌呼籲民眾，清明假期剛結束，有如有呼吸道不適症狀，可先使用家用快篩，如為陽性應撥打1922或洽衛生局尋求協助，切勿搭乘公共交通工具，相關配合發放公費快篩及疫苗接種，可上衛生局網站查詢，請儘速至各鄉鎮衛生所或合約院所完成疫苗接種，保護自己也保護他人。