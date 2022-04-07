自俄羅斯對烏克蘭「特殊軍事行動」開始以來，克里姆林宮就極力控制俄國媒體與輿論，先是禁止META旗下的社群媒體（包含臉書、IG）多家獨立媒體也被迫停業，電視台也只剩下親普丁的聲音。BBC報導了戰爭之下的俄國媒體內容，直批俄媒一種聲音。
BBC報導，幾周以來，打開俄羅斯電視就像是進入了奇怪的平行世界，亮麗的主持人與衣著考究的專家記錄了俄國在烏克蘭成功的「特別軍事行動」，沒有戰爭，只有英勇的俄軍士兵保衛祖國，同時更不會傷害平民。
儘管俄軍在布查（Bucha）的暴行畫面已經播出，但俄媒仍報導這些可怕的場景是烏克蘭官員在西方的幫助下上演的。評論員格沃格（Gevorg Mirzaryan）說:「他們知道如何正確地放置屍體，正確地做每一件事，為嗜血的西方意識創造美好畫面。」該節目主持人洛瑟瓦（Olesya Loseva）甚至暗示西方故意選擇布查是因為音近似英文的屠夫（Butcher）。
此外，還有一些親克宮小報如《共青團真理報》（tabloid Komsomolskaya Pravda）報導指責烏軍或武裝分子是在布查殺害平民的兇手。共青團真理報甚至還聲稱，英國正在負責有關俄軍強姦烏克蘭婦女的假新聞，而BBC、《衛報》（The Guardian）和獨立媒體則要幫助宣傳這一消息。
俄羅斯國營媒體俄新社（RIA Novosti）上的一篇評論也讓人震驚。該評論由Timofei Sergeytsev所寫，標題為《俄羅斯應該對烏克蘭做甚麼?》他的文章稱，大批烏克蘭人是「消極的納粹分子」他們支持和縱容「納粹當局」。他聲稱烏克蘭作為一個民族國家是不可行的，會導致納粹主義的出現。他補充`去納粹化將會不可避免的「去烏克蘭化」。
對於俄羅斯媒體來說，布查的暴行只是烏克蘭的一場宣傳戰。很難統計俄羅斯民眾是否相信這些媒體給予的一切，因為沒有獨立的俄羅斯媒體，也很難上社交軟體，甚至民意調查都很難進行，大部分的人不敢發表反普丁的言論，每天幾乎都舉行的反戰抗議也減少。
BBC最後語重心長的表示，毫無疑問，有很多人試圖翻牆閱讀外國的報導，但他們面對的是強大的克里姆林宮和一個迅速鎮壓異議的國家機器，在俄羅斯，只有一個聲音，它屬於普丁。
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