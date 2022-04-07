自俄羅斯對烏克蘭「特殊軍事行動」開始以來，克里姆林宮就極力控制俄國媒體與輿論，先是禁止META旗下的社群媒體（包含臉書、IG）多家獨立媒體也被迫停業，電視台也只剩下親普丁的聲音。BBC報導了戰爭之下的俄國媒體內容，直批俄媒一種聲音。

BBC報導，幾周以來，打開俄羅斯電視就像是進入了奇怪的平行世界，亮麗的主持人與衣著考究的專家記錄了俄國在烏克蘭成功的「特別軍事行動」，沒有戰爭，只有英勇的俄軍士兵保衛祖國，同時更不會傷害平民。

儘管俄軍在布查（Bucha）的暴行畫面已經播出，但俄媒仍報導這些可怕的場景是烏克蘭官員在西方的幫助下上演的。評論員格沃格（Gevorg Mirzaryan）說:「他們知道如何正確地放置屍體，正確地做每一件事，為嗜血的西方意識創造美好畫面。」該節目主持人洛瑟瓦（Olesya Loseva）甚至暗示西方故意選擇布查是因為音近似英文的屠夫（Butcher）。

This ridiculous conspiracy theory has now been picked up by Russian TV



Talk show host Olesya Loseva suggests that Bucha was chosen for the West's "egregious accusation against Russia" because Biden recently called Putin a "butcher", so the word "should be clear to Americans" https://t.co/PZwUmHtKXK pic.twitter.com/uQcsupiHlC — Francis Scarr (@francska1) April 4, 2022

此外，還有一些親克宮小報如《共青團真理報》（tabloid Komsomolskaya Pravda）報導指責烏軍或武裝分子是在布查殺害平民的兇手。共青團真理報甚至還聲稱，英國正在負責有關俄軍強姦烏克蘭婦女的假新聞，而BBC、《衛報》（The Guardian）和獨立媒體則要幫助宣傳這一消息。

俄羅斯國營媒體俄新社（RIA Novosti）上的一篇評論也讓人震驚。該評論由Timofei Sergeytsev所寫，標題為《俄羅斯應該對烏克蘭做甚麼?》他的文章稱，大批烏克蘭人是「消極的納粹分子」他們支持和縱容「納粹當局」。他聲稱烏克蘭作為一個民族國家是不可行的，會導致納粹主義的出現。他補充`去納粹化將會不可避免的「去烏克蘭化」。

對於俄羅斯媒體來說，布查的暴行只是烏克蘭的一場宣傳戰。很難統計俄羅斯民眾是否相信這些媒體給予的一切，因為沒有獨立的俄羅斯媒體，也很難上社交軟體，甚至民意調查都很難進行，大部分的人不敢發表反普丁的言論，每天幾乎都舉行的反戰抗議也減少。

An artist in Russia recorded these images outside famous sites in Moscow to protest the Russian military’s massacre of civilians in Bucha. https://t.co/avVkRTC4fy pic.twitter.com/0H1lm040dg — Kevin Rothrock (@KevinRothrock) April 5, 2022

BBC最後語重心長的表示，毫無疑問，有很多人試圖翻牆閱讀外國的報導，但他們面對的是強大的克里姆林宮和一個迅速鎮壓異議的國家機器，在俄羅斯，只有一個聲音，它屬於普丁。