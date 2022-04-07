大家國小的時候應該都很期待校外教學吧！前一天晚上都會拉著爸媽去採買隔天要吃的零食，期待隔天在校車上和同學分享。日前，一名男網友在臉書社團發文分享自己遠足時最喜歡帶的糖果名稱，照片曝光後許多網友表示：「好懷念！國小必吃這個」。

這種糖果其實有非常多不同口味 (圖/翻攝自《爆廢公社二館》)

原PO在文中表示這是自己國小遠足時的首選零食，因為一盒可以吃很久還能分享給同學。他表示在他的印象中，民國六十幾年時一盒才賣7元，現在已經要25元了，而且味道也變淡了。他補充說明，很多人一定不知道這外包裝是圓形鐵盒的糖果名稱，他去查資料後發現叫作：「嬌旺糖」，並念舊說道，現在吃的是懷念，不是味道。

眾網友表示葡萄口味的最好吃 (圖/翻攝自《爆廢公社二館》)

貼文一出，引起許多網友共鳴：「這個吃完裡面裝土然後踩扁踢著玩格子遊戲。國小下課必玩」、「原來叫嬌旺糖，長知識了」、「好懷念喔那個粉」、「以前小時候超愛葡萄口味的」、「我們以前是把糖分整個舔乾淨，因為難得可以吃到糖果」、「這是我小時候最愛吃的」、「懷念！阿公牽著我去甘嘛店買～」。也有網友表示，這種糖果也叫作「大力果」，現在要去特別的復古商店才吃的到了。