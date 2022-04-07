本土疫情升溫，許多個案都屬無症狀患者，台北市教育局目前的停課措施為，若感染班級超過2班全校停課；單一行政區三分之一學校發生感染事件，整區停課；全市達4行政區停課時，全台北市改線上教學。中央下周將公布最新停課標準，台北市屆時可能再調整政策。
台北市議員吳世正7日在市議會質詢時表示，由於Omicron的輕症特徵，病毒不知不覺會在校園中快速散播，北市不能被動等待中央指令，疫情變化太快，現階段就該訂出一套應變措施及停課標準。
北市教育局副局長陳素慧表示，目前台北市的停課辦法遵循教育部標準，對象為全市286所公私立高、中、小學及600所私立幼兒園，當一個行政區有三分之一學校停課，整個行政區都要停課；4個行政區停課，就全市停課。
陳素慧強調，這些標準以「1天」為單位，也就是1天內達到上述標準，才會全市停課。不過，有鑑於中央流行疫情指揮中心即將修改停課標準，屆時北市也會跟著調整，畢竟「2個不同班學生確診就全校停課，確實有點太嚴格」。
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