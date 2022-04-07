好好證券致力打造普惠基金交易平台，好好證券7日宣布與國泰投信合作，凡國泰投信發行的主動型基金都會在好好證券平台上架，在4月底前開戶並且完成一筆定期定額交易的投資人，都可無條件享受終身零手續費的優惠。

透過好好證券平台申購共同基金，可藉由最新金融科技的輔助，好好證券表示，另該平台上的基金交換服務提供便利且即時的交易模式，有效打破地域的限制，還有成本低廉的特性，可望為基金交易帶來重大變革。

好好證券表示，國泰投信旗下的基金能在好好證券平台上架，讓投資人可以用最簡便的方法接觸到基金投資，是台灣基金銷售的重要里程碑。好好證券推出的「一次定終身」的終身零申贖手續費的優惠活動，國泰投信的全系列基金皆可適用。

國泰投信指出，該投信有多元且完整的產品線，包括股、債共同基金，投資人將可以在好好證券的基金平台一站式購足，為資產進行配置，國泰投信也可以因此擴展服務觸角。

展望後疫時代，國泰投信投資顧問部主管楊正豪表示，台股反映全球景氣的成長力道，依台灣證交所網站公告顯示，台股現金殖利率為2.56％的現金殖利率，僅次於英國、新加坡，由於台股的高現金殖利率深獲外資青睞，資金持續湧入台股。對於一般投資大眾，定期定額投資台股基金，可以分散進場風險，且因應升息初期股市震盪加劇的時刻，是最佳保護資產的方法。

對於台股後市行情？國泰台灣高股息基金經理人林耕億表示，全球經濟復甦、原物料行情走高推升備貨力道、新興科技應用商機加大晶片需求，台灣強勁出口動能可望延續，有助台股長線維持多頭格局。由於台灣企業獲利預估持續上修，待利空鈍化後台股有機會回歸正向走勢，並預期2022年電子股將重回主流，可望領軍上攻。