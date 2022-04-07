日前有立委在質詢時質疑創業家兄弟（8477）旗下生活市集在網路上賣酒的合法性，生活市集7日稍早提出回應，其中，《菸酒管理法》於民國86年立法，主要禁止的是電子購物以及「無法識別購買者年齡的方式販售酒類商品」，與今日生活市集運用AI等科技辨識購買者年齡與身份的情況迥異，兩者時空背景已不同。

對於現階段收到的法規裁罰，生活市集表示，將一切將遵守政府規定，同時也將持續溝通法規釋疑，希望解決舊法條無法與時俱進的痛處，協助政府更嚴格避免販售酒類予未成年的問題。

民進黨立委沈發惠日前在質詢時提出網路賣酒的現象，並以近期開賣酒類商品的生活市集舉例，質疑生活市集首頁販售酒類並主打AI技術辨識年齡的模式。財政部長蘇建榮則表示，法規的確有必要檢討，財政部態度要明確，若未來有必要，則可以修法累犯加重處分，甚至停止營業。

對此生活市集稍早回應表示，針對立委質詢的內容以及相關報導的回應，目前平台的立場仍然是站在解決未成年買酒驗證不落實之疑，藉由科技工具全面落實身份查驗、防堵查驗漏洞。

在法規的部分，生活市集表示，依據86年立法之初《菸酒管理法》中提到禁止「電子購物」或其他「無法識別購買者年齡」等方式販售酒類商品，當時的時空背景是因為設備或技術不足，無法識別購買者年齡，因此，為避免青少年取得酒類商品，故禁止電子購物、郵購、自動販賣機等方式來販賣酒類商品。

此外，歷年來主管機關裁罰網路賣酒的原因，皆以「於成立交易時未確認購買人年齡」為由，現在生活市集可運用科技認證，因此兩者情形迥異，已非彼時提及的無法辨識「電子購物」，與現在的時空背景有落差。

對於現階段收到的法規裁罰，生活市集指出將遵守政府規定，持續溝通法規釋疑，希望解決舊法條無法與時俱進的痛處，協助政府更嚴格避免販售酒類予未成年的問題。

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