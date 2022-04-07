新冠肺炎疫情輕症化，國內累計的本土病例中，有9以上都是輕症、無症狀，中央流行疫情指揮中心近來推動「加強社區監測方案」，讓診所、衛生所提供公費快篩。面對近期許多病例都有職場有關，立委洪申翰呼籲指揮中心，除定點診所，也應針對不同規模的企業，鼓勵、補助採購快篩試劑供員工使用，指揮官陳時中回應「這是既定方向」，會往社區來發放的一個方向在走，1周內會與勞動部、經濟部開會，研議初步方案。

指揮中心近期推動「加強社區監測方案」，民眾若因呼吸道症狀前來看診，可提供公費快篩試劑，目前合計有540家診所、衛生所加入提供公費快篩的行列。

立委洪申翰表示，社區監測是相當正確的方向，如果我們未來要邁向漸進、逐步解封的過程，快篩試劑的普及和加強社區監測的確是必要的作法。面對疫情多點爆發，雖然現在有許多大規模、比較有資源的企業，會購買快篩試劑，免費讓員工使用，但對許多中小企業而言，如果要定期快篩、或是一有風險要監測，長期來說還是蠻大的支出。

目前有許多病例都和職場群聚相關，洪申翰認為企業內部也應成為監測的節點之一，除定點診所，指揮中心也應讓企業經由依循《勞工健康保護規則》，經醫師評估後，讓各種規模大小的企業，成為公費快篩試劑的發放定點，希望接下來衛福部能夠針對不同規模的的企業，來鼓勵、補助採購快篩試劑，經過專業醫師的把關後，供員工使用。

陳時中對此回應，這是既定的方向，我們要一步一步往下走，就像這次基隆發放公費快篩試劑一樣，會往社區發放的一個方向在走。至於要用全公費或透過共同採購合約把價格壓低，指揮中心1周內將與勞動部、經濟部一起來開個會，研議初步的方向。