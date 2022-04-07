富采(3714)傳統淡季，3月營收29.56億元，月增16.41%、年增15.41%，低於預期，與預估差13.72%。首季營收85.46億元，季減13.26%、年增24.24%，減幅也較公司原先預期擴大，不過單月、單季營收仍寫下同期新高紀錄。其中，Mini LED、高階紅光應用出貨表現相對較佳，其餘產品則受到傳統淡季影響。紅鏈第二季來襲，恐壓抑富采評價空間，法人投資建議維持區間操作，目標價給予87元，隱含漲幅為23.57%。

外資、自營商多日來賣超落跑，富采周四開高翻黑走疲，收跌2.84%報68.4元，於低檔游走。今年開紅盤以來已跌24%。

富采獲利能力方面，投顧法人預估，首季毛利率21.82%，與去年第四季還原後毛利率相當，營業利益季減33.03%。因業外淨收入回升，且無一次性稅務調整影響，預估稅後純益季增31.48%，EPS為0.85元。

2022年全年度方面，資本支出預計由2021年的47.32億元提高至55億元；Mini LED產能方面，去年第四季到今年第一季透過改善良率、生產效率等方法，年產能約120萬片，富采預計今年上半年將擴大Mini LED產能至150萬片，預估Mini LED將持續帶動2022年營運增長。

因將持續受惠於Mini LED、感測、車用等應用需求帶動，法人預估，營收、毛利率同步走揚，今年度營收年增13.17%，毛利率可望拉升至23.16%，營業利益年增53.94%，稅後純益年增55.27%，EPS為4.94元。

法人投資建議方面，3月營收略低於預期；預估Mini LED及高階應用將持續帶動2022年營運增長。惟大陸廠商三安光電近期通過美系大廠認證，最快於今年第二季加入供應鏈且其採取低價搶單策略，壓抑富采評價空間，投資建議維持區間操作，目標價給予87元，隱含漲幅為23.57%。