高雄又停電了！今（7）日中午12時18分經貿配電變電所因線路故障，造成苓雅區苓中路、四維四路一帶約500戶停電，經隔離故障電纜縮小影響範圍後，目前有33戶停電，台電已派員前往現場搶修中，目前實際停電原因仍有待釐清。