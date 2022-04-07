又停電！高雄今午500戶嘸電用 搶修還剩33戶未復電 13:542022/04/07 中時 柯宗緯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 今午又停電！500「受災戶」經搶修剩33戶未復電。圖為303全台大停電資料照。（王英豪攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄又停電了！今（7）日中午12時18分經貿配電變電所因線路故障，造成苓雅區苓中路、四維四路一帶約500戶停電，經隔離故障電纜縮小影響範圍後，目前有33戶停電，台電已派員前往現場搶修中，目前實際停電原因仍有待釐清。 雙北戰中央／左嗆陳時中、右槓蘇貞昌！柯文哲聲量創近一個月新高 1.33億機密外交、餽贈首曝光！ 陳水扁公布國務機要費支出清單 #高雄 #停電 #500 #搶修 #33 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 益瑞電子 11日辦創櫃登錄前籌資 04:102022/04/07 證券．權證 聯發科遭降評 陷900元保衛戰 04:102022/04/06 證券．權證 英特爾CEO訪亞洲 可能拜會台積電 04:102022/04/06 財經焦點 停電賠償過低 朝野挺適用消保法 04:102022/04/05 財經焦點 傳500例確診大爆炸 台股暴跌343點 台積電狂殺12元 13:342022/04/07 財經 美再對台軍售 國台辦：應停止在涉台問題玩火 17:512022/04/06 兩岸 班班有冷氣遭酸 電不夠用怎麼吹 04:102022/04/05 生活新聞 綠電超熱門 離岸風電恐現0元搶標 04:102022/04/06 財經焦點 美宣布新一波對台軍售 包含愛國者防禦系統 總額達9500萬美元 06:122022/04/06 國際 上海新國際博覽中心首設「親子方艙」 滿足500家庭隔離收治 12:392022/04/06 兩岸 六大壽險Q1淨值 恐蒸發5,500億元 04:102022/04/05 金融．稅務 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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