亞洲大學附屬醫院兒科醫師陳劍韜表示，川崎氏症又稱為「皮膚黏膜淋巴結症候群」，好發於5歲以下幼兒。（亞洲大學附屬醫院提供／盧金足台中傳真）

9個月大「纓纓」反覆發高燒，原以為是一般疾病常見症狀，但高燒不止情況已經超過3天，日前身上更出現紅疹，媽媽著急地進出多家醫院反覆檢查，卻遲遲找不出原因，直到日前轉介到亞大醫院詳細檢查，確診為「非典型川崎氏症」，醫師提醒，該病為兒童後天性心臟病主因，嚴重者恐會致命。

亞洲大學附屬醫院兒科醫師陳劍韜表示，川崎氏症又稱為「皮膚黏膜淋巴結症候群」，好發於5歲以下幼兒，發病的原因仍然不清楚，不過持續高燒多日是臨床診斷一大標準，主要以血管炎方式表現，會造成全身性中型動脈的多系統血管發炎，特別是會出現心臟冠狀動脈病灶、冠狀動脈瘤等。

陳劍韜指出，典型川崎氏症患者會出現發燒五天以上，伴隨皮膚出現紅疹、頸部淋巴結腫大、眼睛出現非化膿性結膜炎、手掌與腳掌水腫、口腔出現草莓舌，嘴唇乾裂等症狀。

除了發燒5天是必要條件，其餘5項臨床症狀只要符合4項就能判斷是川崎氏症，並且在發燒的早期階段，還常會出現卡介苗接種處紅腫的現象，雖未被列入診斷標準，但臨床上也相當常見。

陳劍韜透露，最近發現有不少像纓纓這樣非典型的川崎氏症患者，雖然出現疑似症狀，例如高燒多日不退、身上出現紅疹，但在疾病初期卻又無法完全符合診斷的條件，必須經由抽血檢驗數據以及心臟超音波檢查才能確診。

在兒童疾病中，很多病都會有發燒合併紅疹的現象，例如腸病毒、玫瑰疹、其他病毒疹，有的病則會有發燒與結膜炎的現象，例如腺病毒，有一些則是發燒合併口腔出現草莓舌、嘴唇乾裂，如猩紅熱，因此在診斷上必須提高警覺，仔細鑑別，避免錯過治療黃金時機。

目前川崎氏症的治療，發病的10天內是黃金治療期，會給予免疫球蛋白與阿斯匹靈，能降低約80-90％發生心臟病變的機會，同時必須定期回診進行心臟超音波追蹤，大多數都能夠逐漸恢復健康。

陳劍韜提醒家長，造成兒童發燒以及長紅疹原因很多，若是家中5歲以下的孩童持續發燒，但身上沒有出現典型川崎氏症5項明顯的症狀，往往容易被忽略，若遇到持續發燒3日以上，建議要帶到醫院檢查，才能早期發現、早期治療。