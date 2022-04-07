新北市某家麵店老闆娘，遭友人偷拍性愛影片上傳風波尚未平息，今（7日）有網友在《爆廢公社公開版》發文寫下：「最近很紅的麵店，搬走了，吃不到好吃的麵了」，貼文一出吸引大批網友留言。

1名網友在臉書社團《爆廢公社公開版》發文寫下：「最近很紅的麵店，搬走了，吃不到好吃的麵了」，照片中可見一台藍色小貨車停在店門口，疑似在搬家，車上堆滿各式器具。

網友們看到後紛紛留言：「改名換地方吧老闆娘大概會覺得來消費的男生都看過偷拍」、「可惜吃不到了」、「放過人家吧」、「下次鐵門可能不會有洞了」、「絕對要搬」、「真的搬了，沒有好吃的麵可吃了」、「真的很倒霉，被偷拍還被搞的好像錯的是自己」、「老闆娘很慘，真是倒霉」。

據了解，新北市某麵店女老闆娘身材火辣，曾被外送員騷擾過，上月31日邀約友人到家做客，友人卻利用鐵門縫隙偷拍她的性愛影片，還將影片上傳網路，女老闆2日憤而向警方報案。涉案何姓男子昨（6）日傍晚帶同律師到案說明，雖坦承偷拍，但否認外流，訊後警方依妨害秘密罪嫌函送法辦。

女老闆上月31日邀約友人到店內作客，當時店面鐵門關閉，友人抵達店門口後並未按鈴、敲門，反而是透過鐵門縫隙偷拍她的性愛影片，拍攝後更將影片上傳至網路中，影片中還清楚拍下店名、門牌地址等資訊，讓女老闆相當困擾。

影片迅速在通訊軟體中被轉傳，女老闆於4月2日上午8時許前往警分局報案提告妨害秘密，她向警方表示，拍攝者是自己的朋友，當天約他到店內作客，卻反而被偷拍性愛影片。

何男於昨（6日）下午5時許帶同2名律師到案，坦承偷拍性愛影片，但矢口否認外流，也不清楚影片為何會外流。偵訊後，全案將依妨害秘密罪嫌函送新北地檢署偵辦。

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