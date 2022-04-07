基隆和平島地區每年5月至10月觀光季，吸引大輛車潮進入，市府為改善交通壅塞問題，2020年提出發放「汽車通行證」計畫，區別地區居民及遊客車輛，今年終於規畫完成，即日起受理申請，維持居民權益、車輛進出。

和平島每逢例假日吸引許多遊客前來觀光，但停車空間有限，且島內多單行道、路幅狹窄，大量車流短時間進入，經常造成車輛阻塞，長時間停滯道路排放廢氣，影響居民進出及環境品質，基隆市政府交通處與相關單位2019年開始，共同研擬相關措施。

交通處表示，今年和一路停車場闢建完成，增加302席汽車位，並於3月30日啟用，這次藉由島內停車總量增加，決定嘗試於假日期間實施汽車交通管理、發放居民汽車通行證等，處理交通壅塞問題，未來將視成果，持續滾動式檢討，保障在地居民用路權益。

交通處指出，通行證使用期限為3年，從2021年至2024年，即日起，中正區公所、社寮里、平寮里及和憲里，受理和平島居民申請汽車通行證，當地里民只要攜帶身份證件及汽車行照至里辦公處，填寫申請書即可，若當地公司行號車輛也有進出需求，也可直接檢附資料。此外，若有婚喪喜慶特殊日期車輛進出需求時，可憑當日請柬或訃聞通行。

交通處提及，未來依和平島公園內停車場使用滿場狀況，啟動交通管制措施；第一階段於平一路、和二路口疏導車輛不得再進入，改停放於和一路及八尺門周邊停車場；第二階段視平一路、和二路及和一路等交通情形，由警察局於和平橋、和一路口啟動交通管制，僅開放持有通行證汽車進入；而和平島公園委託的經營單位，會闢駛接駁車疏運遊客。