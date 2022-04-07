桃園國中技藝競賽室內配線賽事7日在治平高中登場。(呂筱蟬攝)

桃園市110學年度國中技藝教育技藝競賽電機電子職群「基本室內配線」組，7日在治平高中展開競賽，今年度電機電子職群「基本室內配線」組首次辦理，32位選手參賽爭取獎金及升學的機會。治平高中校長徐享鵬說，為培養更多技藝超群的選手參加全國高級中等學校工業類學生技藝競賽，教育局不餘遺力向下扎根厚實實力。

新屋國中學生莊秉諺在2小時考試中，他不到1小時就完成所有題目，相當厲害。他說，阿公及父親都是水電工，從小耳濡目染也學習配電，加上覺得這行未來薪水不錯，因此報名參賽，花了約2個月時間練習，雖然今天彎管過程比較困難，不過還是努力克服了。

迴龍國中小的林芯妍是賽場上少數的女生，她說，對於複雜的配線技術十分著迷，雖然室內配線因為要彎管等工程，需要相對較大的力氣，但對自己的體力很有信心，也願意面對各種挑戰，學出興趣的她，水電技術成為未來就讀科系選擇的另一選項。

教育局長林明裕表示，為激勵有心朝向技職體系發展的學生並培養技職選手，今年特別比照「全國技能技藝競賽」金手獎額度頒發前三名獎勵金，且看到許多優秀學生對於管線都配置到位，相當不容易。