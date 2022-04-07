阿夜喬裝上班族還化身街頭藝人獻唱(一步之遙演藝提供)

阿夜與YouTuber奎丁合作宣傳出來面對音樂節(一步之遙演藝提供)

阿夜自曝有化妝癖全因自己是超級動漫宅(一步之遙演藝提供)

TRASH主唱阿夜為宣傳5／21、5／22在台北小巨蛋舉辦的《出來面對音樂節》豁出去，到YouTuber「性感女神」奎丁的節目獻出第一次，他首次「變裝」為上班族，在華納威秀街頭逛大街，不僅打上領帶、換上假髮示人，為了怕被認出來還遮掉眼角招牌刺青；他為此化身為街頭藝人，拿起吉他唱歌，但一開口唱歌就才氣盡顯的他難掩魅力，吸引更多觀眾駐足圍觀不說，有不少粉絲一眼認出他搶著合照，還有一群募款的學生現場被圈粉，直接跟阿夜Battle尬起饒舌來，讓過往在表演時常以濃妝向動漫人物致敬的阿夜開玩笑說：「經過這次經驗後或許未來開發出全新的cosplay路線也不一定？！」

阿夜與奎丁兩人配合拍攝主題「Youtuber 比較紅還是歌手比較紅？」分別到信義威秀「變身人氣大考驗」，在路上測試誰被認出來的機率高；阿夜「全素顏」出現螢光幕前，他笑說：「雖然喬裝後的我站在路上感覺還是有點詭異，所以當別人盯著我看時，沒多久就會破功被發現我長得很像『阿夜』！」問到被認出來是否會開心？他坦承：「以前剛開始玩音樂時指要走在路上被認出來都超開心，有種努力後得到收穫的肯定，但我非常重視個人空間跟隱私，所以現在出門的心情則是『拜託不要看到我』，希望不要被認出來，讓我一個人！」

阿夜私底下沒工作出門時其實穿著隨興也不會特別化妝，但即使戴上毛帽口罩，還是常常有粉絲因為他脖子上的刺青而認出他來，他笑說：「有一次穿得很邋遢到樓下便利商店買東西，結果有人騎車竟然大叫我的名字！」而習慣在舞台上濃妝豔抹的阿夜，把化妝當成工作的一種儀式感，「那樣的裝扮是自己喜歡的樣子，對我來說是一個重要的儀式感，也是對抗這世界的一個精神！」

談及當初愛上化妝的「啟蒙」，阿夜透露其實最早是受到日本彩虹樂團主唱Hyde視覺系妝扮影響，讓他迷戀上這種前衛視覺系風格，他表示：「第一次在Channel V看Hyde在螢幕上的形象震撼到不行，一開始覺得『他是男的嗎？化妝欸？』當下深深著迷於那樣前衛的美感！」

舞台上給人帥氣酷炫感覺的他更自曝從小竟是個「超級動漫宅」，會唱動漫主題曲及跳動漫舞的他因為熱衷日本動漫文化，讓他對於cosplay非常有興趣，因此影響到他成為歌手後在舞台上的妝扮，也讓他常畫上動漫人物的妝向各種自己欣賞的動漫人物致敬！形容自己人生是被動漫拯救的阿夜表示：「我記得每一部我喜歡的動漫主題曲都會唱，也因為如此喜歡上音樂，創作也受那些主題曲影響會有很多創作比較勵志熱血！我記得國中時看了日版漫畫改編的電影《NANA》，當下覺得玩樂團的人超帥！之後我就和我姐借了一把吉他每天猛練，最後甚至組團，當時我還自己印傳單跑去西門町發，結果還真的有找到團員。」

阿夜近期最愛的就是「獵人」系列的角色，他表示：「每個時期都會有自己喜歡的一個新角色，最近是獵人裡面幻影旅團的團長，希望自己可以成為那樣有領導能力又神秘的人。」他因為接觸日本動漫的關係，私下也頗喜歡角色扮演cosplay成動漫人物，「常藉著萬聖節來滿足自己cosplay動漫人物的慾望，有辦過《火影忍者》裡的宇智波鼬跟《七龍珠》的悟飯，覺得超酷！不過都僅限於跟朋友之間的派對，私底下我算是個邊緣人，沒參加過任何動漫祭活動。」

RASH樂團將擔任5／21、5／22於台北小巨蛋舉辦的【出來面對音樂節】主舞台表演嘉賓，與三金歌王盧廣仲、雙金曲歌后楊乃文及魏如萱以及金曲最佳樂團滅火器一起號召樂迷「出來面對」。購票可洽KKTIX及全台全家便利商店FamiPort。