國內物價高漲，考試院會今天通過，已退休軍公教人員或遺族月退撫金將自7月1日起，同步調高2％，這是107年年金改革施行後，首次啟動調整機制，合計適用人數約53萬餘人，每年政府預算及退撫基金將分別增加支出約32.66億元及20.54億元。

行政院長蘇貞昌去年核定，軍公教今年元旦起加薪4％；軍公教退職、退休人員月退休金則是脫鉤處理，預計今年7月前循程序提出調整方案。行政院今天正式對外宣布，軍公教退撫調漲2％。

退休公務人員或遺族所領定期退撫給與，依法至少每4年應檢討一次，考試院會3月31日已先通過銓敘部所提調整方案，已退休人員或遺族的定期退撫給與給付金額將自7月1日起調高2％，行政院今天同意會銜公告。行政院也函送軍、教退休人員或遺族定期退撫給與調整案，考試院會今天也同意會銜公告，將同步實施。

考試院指出，已退休公務人員或遺族之定期退撫給與，包括月退休金、月撫卹金及遺屬年金，自107年7月1日起已經不再隨現職待遇調整而調整，改依消費者物價指數累計成長率達正負5％時，或至少每4年，由銓敘部組成專業評估小組，綜合考量後，擬具評估報告或調整方案，報請考試院會同行政院核定公告。

考試院表示，依照行政院主計總處發布的資料，自108年1月1日起算之物價指數累計成長率為1.73％，雖然尚未達到啟動調整機制的標準，但每4年應檢討一次之法定期程，將於今年6月30日屆至。

因此，銓敘部依規定組成專業評估小組，且考量軍公教人員退撫權益宜一致及整體國家財政支出等因素，該部邀集國防部及教育部各別組成之軍、教人員專業評估小組，於今年3月14日共同召開聯席會議，決定軍公教退休人員或遺族所領定期退撫(除)給與給付金額調高2％，以適足維持其經濟生活安排。

考試院表示，本次是107年年金改革施行後，首次啟動已退休公務人員或遺族定期退撫給與給付金額調整機制，其適用人數估計約19萬餘人；預估每年將增加政府預算支出約9.31億元、退撫基金則將增加支出約10億元。

合計軍公教人員適用人數約53萬餘人；預估整體每年政府預算及退撫基金將分別增加支出約32.66億元及20.54億元。考試院指出，本次調整後，未來如消費者物價指數累計成長率達法定要件，或每4年，均將依規定檢討調整，以保障退休公務人員及其遺族領受定期退撫給與之權益。

行政院發言人羅秉成表示，退休（伍）軍、教人員或遺族定期退撫（除）給與給付金額調整2％，是經銓敘部、國防部及教育部，依照法定程序，各自成立專業評估小組，並在今年3月14日共同召開聯席會議討論，經審慎評估國家整體財政狀況、經濟成長率、人口成長率、平均餘命、退撫基金準備率與退撫基金財務投資績效等6項法定因子後，建議軍、公、教退休（職、伍）人員或遺族所領定期退撫（除）給與給付金額，均調整2％。

羅秉成說，自2019年1月1日起算的物價指數累計成長率為1.73％，尚未達「正、負5％」，但另一項啟動條件至少每4年的檢討期程，將在今年6月30日屆滿，為保障退休（伍）軍、教人員或遺族所領給付金額得以適足維持經濟生活安排，教育部及國防部爰依法提出調整方案，並建議配合原檢討期限自今年7月1日生效。

根據教育部及國防部估算，受惠人數約34萬餘人，預估每年政府預算支出將增加約23.35億元、退撫基金支出將增加約10.55億元。另外，退休公務人員或遺族定期退撫給與給付金額，亦經考試院決定同步自今年7月1日起調整2％，行政院也在今日同意與考試院會同核定公告調整方案。