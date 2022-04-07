為讓民眾體驗多元的刮獎樂趣，台灣彩券公司今（7）日首度推出在同一遊戲區內享有雙重對獎趣味的刮刮樂新品「雙重好運」，刮獎趣味更升級！「雙重好運」每張售價新臺幣200元，將民眾喜愛的「對幸運符號」、「金額刮二中二」兩種玩法設計在同一個遊戲區，雙重玩法一次刮，更有機會兩種玩法都中獎，頭獎200萬元；同日上市的刮刮樂「一路發」每張售價200元，票面上載滿金塊的發財車與連串鑲鑽的數字「8」，象徵財運一路發的好預兆，超過20萬個800元（含）以上獎項，頭獎200萬元；2款新品總獎項超過237萬個，總獎金逾9.2億元。

刮刮樂「雙重好運」每張售價200元，首度推出於同一遊戲區內享有雙重對獎方式的趣味玩法，將民眾喜愛且熟悉的「對幸運符號」、「金額刮二中二」兩種玩法設計在同一個遊戲區，雙重玩法一次刮，展現創意巧思也兼具娛樂性，票面上滿佈璀璨星星與閃亮光芒，搭配鮮豔的紅色遊戲刮區，更將金幣、金塊、鑽石、鈔票等元素作為刮區內的對獎符號。第一重玩法只要任一「您的符號」對中「幸運符號」，即得該符號對應的獎金，第二重玩法在「您的符號」區中刮出2個相同金額，也可以得該獎金，共有4個頭獎200萬元，總中獎率36.4％。

刮刮樂「一路發」每張售價200元，票面設計以載滿金塊的發財車為概念，滿天飛舞的鈔票與鮮黃背景十分引人注目，遊戲刮區更巧妙設計連串鑲鑽的數字「8」與麻將牌「發」的符號，搭配「一刮即中」及「刮三中三」等簡單玩法，獎金設計也結合8的倍數規劃，有機會刮出800、1,600、8,000、16,000與80,000元等獎項，無論票面、玩法及獎項皆象徵一路發的好徵兆，800元（含）以上獎項超過20萬個，4個頭獎200萬元，總中獎率30.25％。