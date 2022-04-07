雲林縣受損蒜頭採收嚴重缺工，受刑人協助採收幫大忙。（張朝欣攝）

雲林縣蒜頭因3月底連日下雨受損，近日農民持續搶收，卻面臨雇不到人手困境，雲林縣政府與雲林第2監獄協商後，7日由2監指派11名受刑人協助採收，農民表示目前採收工1天薪資約1500元，但喊到2000元也不一定找得到工人，受刑人協助採收，對農民幫助很大。

雲林第2監獄11名受刑人7日前往東勢鄉協助農民採收蒜頭，雲林縣長張麗善、2監作業科長何明哲等人到場了解採收情況，有些受刑人家裡務農，採收起來駕輕就熟，沒採收過的受刑人經農民教導，沒多久就掌握訣竅，採收過程相當順利。

農民吳義評表示，3月底連續下雨後，因缺乏人手採收蒜頭，有些蒜頭持續腐爛，再不採收會愈爛愈多，還好有2監派人來支援，減少大家的損失，估計4個人工作1天可採收1分地蒜頭，熟手後甚至可採收到1.5分地。

吳義評說，此次蒜頭水損造成散瓣、腐爛，很多盤商都不願收購，加上種植成本增加，農民損失慘重，希望未來農政單位能夠設法解決缺工問題，包括引進外籍移工、持續請受刑人協助、鼓勵年輕人返鄉。

何明哲指出，協助採收的受刑人都是平日表現良好、刑期即將屆滿者，經獄方詢問有意願到田裡幫忙，才安排他們出來協採，每人還可領到一定的工資，所以大家都很希望能出來協採，未來若農民有須要，會持續安排協採。

張麗善強調，受刑人協採人力由縣府與縣農會、鄉鎮農會共同協商，指派至較迫切採收的田地，雲林縣經常會面臨農業季節性缺工問題，尤其是蒜頭、花生等大宗農作物，日後將持續辦理協採工作，緩解缺工問題。