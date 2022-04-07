桃園市政府7日公布新增27例本土個案，另公布20處確診者足跡。（桃園市政府提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園疫情再延燒，7日新增27例本土個案，市府下午公布最新疫調足跡20處，遍及桃園、中壢、平鎮、中壢、蘆竹、觀音、大園區，其中有統領威秀影城、誠品生活統領店、蘆竹國民運動中心等。

中央流行疫情指揮中心公告桃園7日新增27例本土及20例境外，年齡介於10歲以下至70多歲，累計確診2408人、居家隔離人數2647人。本土病例（案25414至案25424、案25550、案25583至案25585、案25675至案24682、案25860、案25861）。

新聞處長詹賀舜呼籲，曾出入相關場所者，請於足跡重疊次日起10天，進行自我健康監測。如期間出現發燒、喉嚨痛、咳嗽、頭痛、打噴嚏、流鼻水、疲勞等疑似症狀，請盡速撥打1922或0800-033-355防疫專線通報，並至醫療院所採檢（勿搭乘大眾運輸），就醫時請主動告知醫護人員相關接觸史。