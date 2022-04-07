新竹市7日新增3名確診個案，為案25688、案25689及案25687。案25688案24610（新北柔道教練相關）的匡列接觸者，隔離期間出現咳嗽、頭痛、全身痠痛等症狀，經PCR採檢陽性確診。案25689為案22955（新竹縣移工宿舍相關）的匡列接觸者，解隔前PCR採檢陽性確診，均無公共場所足跡與匡列接觸者。此外，第3案案25687經確認，居住地為外縣市，因此屬外縣市個案，後續疫調與相關匡列情形將由外縣市公布。

新竹市衛生局表示，案25688為20多歲男性，為4月4日公布之案24610（30多歲女性）的同住友人，為新北柔道教練群聚案延伸之家庭群聚。其初採PCR陰性，第3天出現症狀，快篩陽性、經PCR採檢陽性確診，無公共場所足跡與匡列接觸者，目前已送至醫院隔離、治療。

案25689為40多歲男性，為3月28日公布之案22955（30多歲女性）的丈夫，為新竹縣移工宿舍群聚案延伸之家庭群聚，4月6日解除隔離前PCR採檢陽性確診，也無公共場所足跡與匡列接觸者，已送往醫院隔離、治療。

因應疫情，新竹市即日起強化新竹市6大校園防疫措施，第一、學校戶外教學、畢業旅行即日起延期辦理。第二、在校期間一律配戴口罩，需脫口罩之課程如音樂、表演，應調整課程方式，若無法配戴（如游泳）則暫停辦理。第三、國小校園室內外空間均不開放與借用。第四、1人確診全班停課10天，1校2人確診則全校停課10天。第五、減少跨班、跨校交流活動，且落實人員造冊措施；第六，學生午餐應使用隔板，禁止交談。