烏俄戰爭砲火加劇，美國Fed恐轉向激烈升息，亞股倒一片，加上盤中傳出國內單日本土案例達380例，台股在內憂外患下，開低震盪收在最低點，電子股調節力道沉重，其中又以權值龍頭股為重災區 ，指數一口氣摜破月線、年線，整場僅剩下金融股、快猜篩試劑等概念股挾議題走揚，可惜金融股只演半場好戲，也使得台股跌幅加劇，終場台股收跌343.87點、報在17178.63點、成交量3098.17億元。

電子族群今堪成台股重災區，其中又以權值龍頭股傷勢最為慘重，台積電(2330)開低震盪，終場收跌2.08%、報在566元；聯電(2303)跌幅約2.15%，堅守50元大關；鴻海(2317)開低走低，跌幅達1.9%；日月光投控(3771)跌幅也近2%；大立光(3008)開低後跌幅一路擴大，暴跌逾5%；面板股群創(3481)重挫逾4%，友達(2409)、彩晶(6116)跌幅也近3%。IC設計部分，受到消費性電子疲軟下，指標股聯發科(2454)開低走低，下跌逾3.5%，股價最低觸850元，股王信驊(5274)重挫逾7.5%，股后矽力-KY(6415)收跌4.5%。

航運股今同樣壓力沉重，貨櫃三雄長榮(2603)、陽明下跌逾3.5%，萬海(2615)重挫逾4%；航空族群長榮航(2618)大跌6.4%，華航(2610)亦收跌逾4%。

本土新冠病毒急速擴散，篩檢需求暴增，盤中衛部長陳時中證實今本土恐有380例，亞諾法(4133)、瑞基(4147)急拉漲停，泰博(4736)、寶齡富錦(1760)亦分別大漲逾5%、3%。

金融股今也只演半場好戲，早盤強勁演出後，也不敵整體台股調節壓力沉重，終場僅剩中信金(2891)、兆豐金(2886)守穩小漲。

現階段台股內外失調，分析師認為，俄烏談判未見實質進展，且西方對俄羅斯的經濟制裁，造成原油、工業金屬及糧食市場供給吃緊，加上美國Fed主席鮑爾強烈暗示5月利率會議很可能升息2碼，鴿派的副主席布蘭納德表示須採取積極策略，包括升息及縮表，以對抗通膨，美元及美債債殖利率走揚，衝擊美股走勢；在主，疫情全面升溫，上海持續封城，台灣疫情升溫等不確定性因素仍相當多，今日台股一口氣摔下月線及、年線，恐已對短線技術型態不利，在全球風險事件仍不少下，持股水位不宜放大。