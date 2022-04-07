根據TrendForce「全球LED產業資料庫與LED廠商季度更新」報告指出，照明市場對高規格LED產品需求量將進入爬升階段，一般來說照明LED產品價格穩定，然因為近期全球原物料價格上漲，使得產品單價有調高的趨勢，加之各國政府的節能需求高漲，預估2022年照明LED市場產值有機會來到81.1億美元，年增9.2%。未來幾年，隨著人因健康照明、智慧照明等因素的推動，照明LED市場規模將繼續成長，至2026年預計達111億美元，2021~2026年複合成長率為8.4%。

TrendForce進一步表示，2022年儘管疫情持續影響，但隨著疫苗普及與經濟活動復甦，加上照明市場為民生必需品具剛性需求，且全球碳中和與節能需求日漸被提上日程，近年各主要大國紛紛透過能源效率和低碳供熱等措施來實現淨零排放。然而，照明是建築的耗能大項，占總建築能耗的20%至30%。在節能需求高漲、政策法規要求升級的帶動下，LED將進一步滲透。此外，智慧照明亦可實現適時節能的目的，故商業照明、居家照明、戶外照明和工業照明等對LED照明導入與智慧照明升級需求強勁，進一步推升高規格LED產品的需求量，包括高光效、高演色性與色彩飽和度、低藍光人因健康照明及智慧照明。

而照明市場逐漸回溫已明顯反應在2021年廠商營收排名上，包含三星LED(Samsung LED)、艾邁斯歐司朗(ams OSRAM)、CREE LED、Lumileds、首爾半導體(Seoul Semiconductor)、木林森(MLS)、天電(Lightning)等照明LED廠商營收均呈現增長。木林森依然是照明LED領導廠商，營收排名第一，2021年營收年成長高達34%。艾邁斯歐司朗、Lumileds、CREE LED與三星LED去年主要受惠於工業、戶外與植物照明訂單，營收年成長分別為26%、18%和8%。

價格方面，隨著2021年照明行業需求已逐漸回暖，面對終端應用提出更高規格的產品需求加上原材料及運營等綜合成本上漲影響，LED封裝廠也不再採用價格策略去搶占更多的市占率，故2021年照明LED產品價格穩定且有所回升。按類別來看，中、小功率照明LED產品(1瓦以下，不含1瓦)，如2835 LED、3030 LED和5630 LED，市場均價年成長2.1~4.4%；大功率照明LED產品(1瓦以上)，如陶瓷基板LED與7070 LED，市場均價年成長高達3.0~6.0%，TrendForce預計2022上半年照明LED價格將更趨穩定。