俄羅斯蘇（Su）-35戰機在哈爾科夫（Kharkiv）附近遭烏克蘭武裝部隊擊落

中國繼俄羅斯之後，擁有世界第二大蘇（Su）-35機隊。而據稱烏克蘭部隊擊落俄軍Su-35戰機，或許能讓解放軍從中學到重大的戰術教訓。

據《南華早報》（South China Morning Post）7日報導，隨著俄烏戰爭邁入第40天，網上出現的錄影似乎顯示，1架Su-35戰機先從空中墜落，接著爆炸，稍後就有人上社群網貼出燒得焦黑的戰機殘骸。

烏克蘭說，防空飛彈部隊是在第二大城哈爾科夫（Kharkiv）附近擊落這架Su-35。而烏克蘭內政部副部長吉拉成柯（Anton Gerashchenko）說，這對俄羅斯人造成「價值達5000 萬美元（約14億台幣）的損失」。

北京軍事科學「遠望智庫」研究員周晨明指出，從戰機殘骸的照片來看，它維持了完整的形狀，顯示它是從很低的高度墜落的。他說，它可能是在執行對地攻擊任務返航時遭攻擊，而會起火很可能是因為機上還有剩餘燃料。而低空飛越會增加遭防空武器攻擊的風險，甚至會受到諸如「刺針」（Stinger）和「星紋」（Starstreak）等人攜式防空飛彈攻擊。

不過，周晨明也說，它可能出現機械故障。他指出，中方空軍要從中汲取教訓，有必要仔細認清自家Su-35可能的機械問題，並改善維修。

中方空軍Su -35戰機

中方2015年和蘇愷（Sukhoi）航空集團簽約，以20億美元（近576億台幣），採購24架這款具超級機動性的4.5代戰機。事實上，自從2013年以來，俄羅斯空軍就有大約100架Su-35入列服役，成為現代戰機的主力。此外，埃及也砸下20億美元（近576億台幣），訂購了24架Su-35，並於去年接收了第一批戰機。

由於北京採購俄羅斯軍機，違反了美國對莫斯科2014年侵略克里米亞的制裁，2018年時，華府制裁了中央軍委裝備發展部及部長李尚福。

就在俄羅斯2018交付完成所有的戰機後不久，Su-35SK便加入解放軍戰機，加強在南海和台灣周邊的巡邏任務。而Su-35是單座雙引擎戰機，作戰航程長，能搭載大量武器，並繼承了Su-27高超的空中纏鬥技能。

不過，據說中方最感興趣的，其實是它先進的推力向量發動機。可是解放軍並未進一步下單採購Su-35，反倒不斷量產以Su-27為本打造的自製殲-16戰機。其中Su-35的用途較偏向空戰，而殲-16武裝了較強的對地和對海攻擊武器，至於殲-20則是在 Su-35協助下，扮演空優戰機的角色。