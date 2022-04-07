疫情指揮中心公布今日新增382例本土，指揮官陳時中表示，感染個案中，有很多不同來源，有幾波都是有娛樂圈，特別是基隆、高雄都是在娛樂圈的相關傳播，這幾天也有幾個軍營有感染者，都要提高警覺特別注意。
陳時中表示，高雄做的一個相關群聚，幾個場所相連的，中間有一個傳播者，人數很多，可以看見基隆小吃店的經驗，相關娛樂場所傳播速度會很快，因為接觸時間長，口罩也沒配戴好，因此要特別注意。花蓮也是有娛樂場所相關從業人員場域。他重申，進出這些場所，三劑疫苗一定要打滿。
疫情指揮中心公布今日新增382例本土，指揮官陳時中表示，感染個案中，有很多不同來源，有幾波都是有娛樂圈，特別是基隆、高雄都是在娛樂圈的相關傳播，這幾天也有幾個軍營有感染者，都要提高警覺特別注意。
陳時中表示，高雄做的一個相關群聚，幾個場所相連的，中間有一個傳播者，人數很多，可以看見基隆小吃店的經驗，相關娛樂場所傳播速度會很快，因為接觸時間長，口罩也沒配戴好，因此要特別注意。花蓮也是有娛樂場所相關從業人員場域。他重申，進出這些場所，三劑疫苗一定要打滿。
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