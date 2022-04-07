大甲媽要來囉，彰化縣察局啟動交通管制。（彰化縣警察局交通隊提供／吳敏菁彰化傳真）

大甲鎮瀾宮媽祖遶境8日23時起駕，預訂4月9日11時由台1線大度橋進入彰化縣遶境，21時30分駐駕彰化市南瑤宮，後循台1線南下遶境往嘉義縣新港鄉奉天宮，彰化縣警察局啟動交通管制，9日進香隊伍進入彰化時，大度橋南端至金馬路口實施南下車道封閉管制，請改道彰興路至金馬東路，再續接中山路。

這次回程預定14日2時由西螺大橋進入彰化縣溪州鄉，當日18時30分駐駕北斗鎮奠安宮，再由北斗鎮奠安宮起駕沿台1線北上，預計4月15日21時30分至彰化市天后宮駐駕，於當日23時起駕返回大甲鎮瀾宮安座。

彰化縣警局表示，每年進香點燃熱情，湧入大批人潮與車潮，為使民眾在遶境期間不受塞車影響，啟動交通疏導管制措施如下：

一、 外圍交通疏導管制：

(一) 道路封閉路段(來程)：

1. 4月9日遶境活動由大度橋進入彰化時，彰化市中山路3段（大度橋南端至金馬路口）將實施南下車道封閉管制，南下車流疏導改道往彰興路至金馬東路，再續接中山路。

2. 4月10日大村鄉中山路段（慶安路口至中山路1段6巷口）、永靖鄉中山路段（功垂橋至中山路1段34巷口），將視車流狀況調撥北上內車道，供南向往北斗車輛行駛。

(二) 道路封閉路段(回程)：

1. 4月15日大村鄉中山路段（慶安路口至中山路1段6巷口）、永靖鄉中山路段（功垂橋至中山路1段34巷口），將視車流狀況調撥南下內車道，供北向往彰化車輛行駛。

2. 4月15日彰化市中山路1段、中央路口北上及中山路3段、彰南路口南下，實施交通管制進入彰化市區。

二、 規劃替代道路：

(一) 遶境活動在彰化市區期間(來程)：

1. 國道1號：可由彰化市台1線中山路北端（中山路、金馬路口）接金馬路往中華西路，至國道1號彰化交流道南下。

2. 台19線（彰水路）：可由彰化市台1線中山路北端（中山路、金馬路口）接金馬路往中華西路，續行台19線（彰水路）南下。

3. 縣137線：彰化市區民眾可由中山路左轉中興路，再右轉大埔路接縣137線（山腳路）南下。

(二) 遶境活動在彰化市區期間(回程)：

1. 北上車輛由中山路左轉中央路右轉中華西路左轉金馬路再接中山路北上，或由中央路左轉中華西路上彰化交流道由高速公路北上。

2. 南下車輛由中山路右轉金馬路右轉中華西路左轉中央路右轉中山路南下，或由中華西路上彰化交流道高速公路南下（另彰南路車輛由彰南路右轉中山路左轉金馬路南下）。

(三) 為維持主要幹道台1線中山路順暢，彰化縣警察局呼籲用路人務必配合警方疏導管制，也請各進香遊客於彰化市區中山路以外次要道路靠邊停車，但禁止併排停車，以免影響用路人通行；警察局交通隊已經協調警察廣播電臺即時播報最新交通路況，民眾也可以注意收聽。

彰化縣警察局交通隊長林世明表示，防疫期間隨團進香人員請遵守防疫規定，啟動交通疏導管制計畫，投入警力維護遶境活動周邊道路交通安全與秩序，敬請用路民眾都能配合警方疏導作為。