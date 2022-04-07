台東縣7日疫情「嘉玲」無新增確診案例，不過，有1基隆確診案例3、4日自行開車返鄉掃墓，在台東的足跡包含卑南鄉2間溫泉飯店、成功鎮公墓及便利超商及加油站、台東市釣魚場等，並匡列7位密切接觸者居家隔離及1位列為自主健康管理，陸續安排採檢中。縣長饒慶鈴呼籲鄉親面對病毒不存僥倖勿鬆懈，務必落實各項防疫規定。

台東縣衛生局表示，今日接獲基隆市通報，有一確診案例4月3日凌晨自行駕車南下回台東，當天在成功鎮美山公墓掃墓並停留縣內1天，足跡包含卑南鄉2間溫泉飯店、成功鎮公墓及便利超商及加油站、台東市釣魚場等；並於4月4日下午開車回基隆，衛生局目前已匡列7位密切接觸者居家隔離及1位自主健康管理。

饒慶鈴感謝所有在第1線的防疫人員，以及每1位居家隔離者、自主健康管理的配合，都有做好個人自主管理，以及不讓疫情散播、守護台東，提醒鄉親不能存有僥倖心態且勿鬆懈，必須持續做好個人防疫工作，外出時應遵守防疫規定，勤洗手、戴口罩並保持安全社交距離，隨時落實自我健康管理，保護自己也保護家人。