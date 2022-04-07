幣安美國（Binance.US）周三宣布，已經以投資前估值（pre-money valuation）45億美元，在種子募資（seed funding）回合中籌集逾2億美元資金。

該公司成立於2019年，由全球最大加密貨幣交易所幣安的美國合作夥伴BAM Trading Services經營。

幣安美國和幣安之間雖擁有授權協議，但在法律上為各自獨立運作的實體。

幣安美國表示，參與公司第一輪外部籌資的投資者包括RRE Ventures、Foundation Capital、Original Capital、VanEck和Circle Ventures，所籌得的資金將用於投資其現貨交易平台，以及開發新產品和服務。

在莫斯科入侵烏克蘭後，幣安在上個月拒絕了全面禁止俄羅斯用戶的要求，該公司決定不跟進PayPal、Visa等主流金融公司退出俄國業務，令烏克蘭政府大為不滿。

另一方面，幣安也正在尋求深化和阿拉伯聯合大公國的合作關係，該國正試圖成為全球數位資產的新重鎮。