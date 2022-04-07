清明節連假結束，軍中也有官兵染疫，疫情指揮中心也提醒營區疫情不可忽視；對此，國防部軍醫局提醒國軍各級單位，強化自身防疫作為，確遵「避免群聚活動」、「強化個人防護」、「調整用餐環境」、「完成分艙規劃」及「提升防疫警覺」5大防疫重點，以維部隊戰力。

軍醫局表示，官兵應避免群聚活動，暫緩各類大型集會及活動，各式會議簡併人數，如有必要，建議採視訊取代實體之多元方式執行。

軍醫局指出，個人防護方面，確實勤洗手、佩戴口罩、保持社交距離及速完成追加劑接種，為當前最基本且實際防護作為，全體官兵應確實執行。

此外，在用餐環境方面，軍醫局建議應以「供餐不共餐」原則執行；若需在餐廳用餐，應避免於同一時段，且應設置隔板並加強消毒次數，用餐時不要交談，以降低傳播風險。

軍醫局指出，營區內應規劃適當動線區隔分流，各式公共設施（如茶水間、休息室或電梯設備）建議採分時、分流方式使用，減少接觸機會。

軍醫局強調，官兵應提升防疫警覺，如遇有症狀時，立即前往社區採檢院所；如與確診個案足跡重疊，應配合中央或地方政府政策至就近地區篩檢站採檢並管制回報，不得隱瞞。