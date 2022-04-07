饒舌界明日之星就此殞落！美國歌手Goonew（BigWizzle）現年24歲，本該有大好前途，不料上月於家鄉麻薩諸塞州（Massachusetts）遭遇槍擊，經搶救仍不治身亡。大批粉絲及親友紛紛發文哀悼，難以接受死訊，也希望Goonew一路好走。近日Goonew的好友在華盛頓夜店替他舉行追悼派對，吸引不少歌迷前往，想不到卻發現偶像屍體就掛在舞台上，消息傳開後，有知情人士指出這是種葬禮的新時尚。

上月18日，Goonew在停車場被發現遭遇槍殺，雖然緊急送醫搶救，最終仍然傷重不治，得年僅有24歲，美國警方目前還在調查當中。不料本月3日屍體卻被用來舉行派對。有民眾拍下這幕駭人畫面，Goonew被掛在華盛頓一間夜店裡，他穿著黑色帽T、破褲牛仔褲及白色鞋子，頭上戴了頂王冠及眼鏡，一旁民眾則興奮地隨著音樂搖擺身體。

根據《TMZ》報導，Goonew家屬透露，死者生前曾經透露，明確表示不想穿著西裝躺在棺材裡，這樣會顯得很假，因此他們並沒有把Goonew送往教堂。他們最終才決定給他穿日常衣服，讓他看起來還想是活著的樣子。家屬說Goonew喜歡玩得開心，他就是這場派對的主角，他們知道他不會想要一個陰沉的葬禮，據悉，這場追悼派對被稱為最終秀。

雖說如此，高掛屍體在人眼前太過驚人，網友看到這支影片留言道：「我應該無法接受邊放音樂邊飲酒，一邊還要盯著家人屍體」，也有人不同意這樣的說法，並稱：「或許這就是他家人希望給他的」，另外還有知情人士指出：「不管願不願意相信，有些家屬確實會舉辦這樣的葬禮，這就是種新時尚。」引發熱烈討論。