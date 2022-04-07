大聯盟明天正式開幕，各隊蓄勢待發，而守護者選擇在這重要時刻宣布大消息，他們以5年1.24億美元(約台幣35.7億)與當家三壘手拉米瑞茲(Jose Ramirez)續約，合約內包含一項完全禁止交易條款。這讓守護者未來戰力更加整齊，我國好手張育成也將繼續與MVP等級隊友合作。

拉米瑞茲是2016年守護者闖進世界大賽的班底成員，而現在隊內也僅剩他一人。他今年29歲，2013年就加入印地安人(守護者前身)至今，2016年正式站穩大聯盟，並隨隊闖進世界大賽，可惜他們當時不敵小熊無緣拿下金盃，堅強陣容也慢慢瓦解。

不過拉米瑞茲自那時開始大爆發，成為隊上當家主力，2017、2018、2021年入選明星賽，2017、2018、2020年奪下銀棒獎，2020年入選聯盟年度第二隊，2018年則加入「30-30俱樂部」，完成30轟30盜壘瘋狂紀錄，當年他擊出39轟並上演34次盜壘，非常驚人。

如此表現讓他在2017、2018、2020年都於美聯MVP排行榜排前3名，17年太空人艾爾圖維(Jose Altuve)得獎、18年是目前待在道奇的貝茲(Mookie Betts)、20年則是白襪一壘手阿布瑞尤(José Abreu)。去年賽季拉米瑞茲繳出36轟、103打點、27盜壘成績，打擊率是.266，手感仍非常火燙。

接著開季三壘位置將由他把關，二壘則是交給張育成，一壘手布雷德利(Bobby Bradley)、游擊手吉曼奈茲(Andrés Giménez)，原先的游擊手羅薩里歐(Amed Rosario)可能被移到外野防區，此外還有莫卡多(Oscar Mercado)、雷耶斯(Franmil Reyes)、史卓爾(Myles Straw)等人。