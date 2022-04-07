內政部次長花敬群今（7日）表示，平均地權條例修正案三讀通過、公告實施後，私法人購屋改採許可制，和限制預售屋、新建成屋轉售兩項新制不會立刻實施，將待配套子法規經行政院核定、公告後再上路，原則上會「儘快」。

行政院會今日拍板「平均地權條例」修正草案，限制預售屋、新建成屋簽約後原則不得換約轉售及私法人購屋改採許可制，其中，預售屋或新建成屋買賣契約的買受人，在簽訂買賣契約後，不得讓與或轉售買賣契約與第三人，但配偶、直系血親或二親等內旁系血親間之讓與或轉售，或經內政部公告的殊殊情形不在此限。且讓與或轉售之戶（棟）數，全國每二年以一戶（棟）為限。

所謂特殊情形，內政部舉例如財產因故遭強制執行或配偶、近親因重大傷病須長期療養、非自願失業及重大變故，致無力繳款情形。

私法人購屋改採許可制，私法人買受供住宅使用之房屋，應檢具使用計畫，經中央主管機關許可，於登記完畢後五年內不得辦理移轉、讓與或預告登記。但因強制執行、徵收、法院判決或其他法律規定而移轉或讓與者，不在此限。

有關其他法律規定，內政部舉例，如依銀行法、企業併購法、財團法人法等相關規定，因處分、購併或合併，所涉不動產須於五年內移轉者，不在此限。

至於私法人購屋許可用途限員工宿舍、長期出租經營、都更危老重建等項目，將另訂定許可辦法。

修正草案將函請立法院審議，內政部強調，將積極協調優先排會審查，同時研擬相關子法及配套作業，希望能儘速完成修法施行。