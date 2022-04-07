Omicron流行趨勢。（圖／指揮中心提供）

Omicron有多恐怖？ 台大院長曝：1人染疫可傳10人

Omicron傳染力驚人，台灣今本土確診再創新高，一口氣增加382例確診。台大醫院院長吳明賢今在疫情記者會上表示，國外報告估算Omicron的R0值高達10，這意味著1人染疫就可以傳染給10個人。不過，根據台灣目前的個案來看，發現感染Omicron的中重症個案遠比Delta少。

台大院長吳明賢表示，防疫如同作戰，知彼知己，新冠肺炎病毒從Delta轉為Omicron，國外一則報告估算Omicron的R0值是10，代表1個人可以傳染給10人，病毒傳染力遠高於之前的變異株。不過，從台灣的個案發現，中重症的個案比例不如以前的Delta。

Omicron的R0值高達10，換言之，1人染疫可傳10人。（圖／指揮中心提供）

吳明賢指出，Omicron傳染力強、清零不容易，指揮中心的大方向已改為重症清零，減少死亡，最重要的是保持醫療量能。不容諱言的是，個人的戴口罩、勤洗手、社交距離都要做好做滿。

吳明賢也說，美國CDC有個資料，分析21家醫院的重症死亡案例。在1440名重症、死亡個案中，有高達1133人都未接種疫苗，佔比近8成，完整接種者僅有277人，佔近2成，而接種加強劑者僅有30人，只有2％。老年人及有慢性心肺及糖尿病為高風險族群，也是疫苗加強注射的重點族群。

Omicron傳播力驚人。（圖／指揮中心提供）

國內截至昨日，第1劑疫苗含蓋率達83.51％、完整接種率為78.55％、基礎加強劑接種率 0.83％、追加劑則由51.29％。吳明賢強調，疫苗在減少危重症及死亡效果是一樣的，利大於弊且好處遠高於風險。指揮官陳時中也說，未來要積極把重症死亡降低，疫苗是非常重要的事。