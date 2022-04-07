考試院(本報系資料照片)

退撫基金今年截至2月底虧損173.88億元。遭退輔會主委馮世寬批評「沒有效益」，對此，銓敘部部長周志宏回應「馮主委的認知與事實有相當的落差」，今年前兩月全球股市普遍下跌而有虧損現象，但退撫基金虧損幅度最小，表現居各政府基金第一。不應以短期現象評價同仁整體表現，否則難免失之偏頗，也抹煞公務同仁的努力付出。

馮世寬今天赴立法院報告業務概況並備質詢。會前媒體詢問公務人員退撫基金管理委員會前2個月虧損，馮世寬表示，「我也覺得很奇怪，那麼多的錢應該找一個會投資的公司幫我們操作，而不是公務員操作」，並直率表示目前的操作「沒有效益」。

周志宏表示，退撫基金近三年（108-110）加權平均收益率為10.38％，且去（110）年收益率達11.85％，在政府六大基金中排名第二，除公保準備金外，都優於行政院管理各政府基金的表現。

至於今年前兩月狀況，他說，雖因美國聯準會升息、俄烏地緣政治局勢加劇等因素，導致全球股市普遍下跌而有虧損現象，但退撫基金虧損幅度最小，表現居各政府基金第一。因此不應以短期現象評價同仁整體表現，否則難免失之偏頗，也抹煞公務同仁的努力付出。

周志宏指出，馮主委發言初衷或許基於關心，惟其評論內容顯示對政府基金運作的實務較欠缺理解。退撫基金與行政院勞動基金等運作相似，長期皆有委託專業機構經營代操，但也保持部分自營以分散投資風險。

他說，在自營部分，也是由具基金營運專業背景之公務同仁負責，並有專家顧問協助擬定投資策略，長期以來自營與委外的收益率亦大致相當。「馮主委的認知與事實有相當的落差」。

周志宏表示，基管會同仁一貫本於職責，持續提升經營績效，也歡迎各種專業建議。惟對於外界之錯誤理解與評論仍有澄清必要，避免以訛傳訛造成社會誤解。