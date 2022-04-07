2022年大甲媽祖遶境將於8日晚間11時起駕，活動期間將吸引大批信徒及遊客朝聖，為讓民眾開心平安參與年度宗教盛事，台中市食品藥物安全處於遶境前，邀請大甲區蔣公路夜市攤販、周邊餐飲業等逾71家業者參加衛生講習，並實地查核95家餐飲攤商，回鑾當日也將加強點心站食品安全及防疫宣導，共同守護民眾飲食健康與安全。

食安處表示，昨晚實地至大甲鎮瀾宮周邊輔導95家餐飲攤商及店家，查核重點有人員、製程的衛生和場所環境，現場特別針對業者容易忽略的細節逐一提醒並要求立即改善，如食品從業人員應穿戴整潔的工作衣帽及口罩、不可佩戴飾物、食材應離地放置等。

食安處指出，大甲媽祖遶境進香為年度宗教盛事，市府除事先輔導周邊攤商及店家，也預計於17日媽祖回鑾日，前往周圍點心站加強食安及防疫宣導，並提醒食品業者遶境沿途僅能提供盒、碗或密封包裝的餐點，且務必注意食品製程、環境衛生、飲用水安全，全面為民眾健康把關。

衛生局指出，至7日上午8時為止，台中已完成623萬7366人次新冠疫苗接種，第一劑的全人口涵蓋率87.44％；第二劑涵蓋率82.26％；第三劑(追加劑)涵蓋率為50.88％。

衛生局呼籲，近期國內疫情持續升溫，參與遶境者須完成3劑疫苗接種、全程戴口罩、不能邊走邊吃、避免群聚休憩、不鑽轎底、不搶轎等，配合今年遶境的主題「同心」，一同落實防疫政策，和媽祖許下守護平安健康的約定。