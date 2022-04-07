過去兩年在全球晶片荒背景下，包括台積電、聯電、三星及英特爾在內的晶片廠紛紛尋求擴產、擴廠，以解決供不應求的產業問題，然而近期卻傳出半導體關鍵設備廠也面臨供不應求狀況，導致設備交期長達一年半甚至更長時間，日媒引述消息來源指出，有些晶片廠已經開始擔心擴廠計畫會因設備交期延後而拖累，台積電、聯電及三星甚至指派高階主管赴當地與設備供應商交涉，確保廠商能努力完成交貨工作。

日經亞洲評論報導，從2019年到現在設備交期不斷延長，業內人士表示，「2019年的時候設備交期大約3~4個月，但去年就已經延長至10~12個月了，零組件短缺與物流延誤的問題持續發生，晶片生產設備出現數十年來罕見的延遲出貨問題。」

此事已經引起晶片製造商的危機感，他們擔心生產設備延遲到貨將影響擴廠計畫的進度，報導引述消息來源指出，有些晶片廠已經開始擔心擴廠計畫會因此受到拖累，台積電、聯電及三星甚至指派高階主管與設備供應商交涉，確保廠商能持續努力完成交貨工作。

報導提到，三星拒絕回應此事，台積電則回應，自從新冠肺炎疫情開始，公司一直與供應商密切合作，以確保供應鏈不會中斷。聯電則證實已向其位在美國、歐洲的設備廠派駐員工，並表示要提前完成計畫並不容易。

聯電首席財務長劉志東表示，「從我們走訪供應商的狀況來看，零組件短缺的情形還在惡化，預計要到2022下半年才會開始改善。」

市調機構Bain合夥人、半導體分析師Peter Hanbury分析，「設備延遲可能會阻礙解決全球晶片荒的進度，設備短缺對試圖加快生產腳步的晶片廠不利，因此對整個產業也很不利。」