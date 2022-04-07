截至7日14:30分的網路民調結果。(取自YAHOO)

國民黨桃園市長因羅智強宣布要參選、與黨中央意見不同掀波。在地3立委則紛表態，民調最高的立委魯明哲重申沒意願；萬美玲認為沒有非誰不可，而是要非贏不可，建議羅智強要聽取地方政治領袖聲音；呂玉玲表示黨要她選就努力拚搏。入口網站今(7日)詢問網友「你認為誰適合代表國民黨參選桃園市長？」截至14時30分止，有2400人進行投票，其中以羅智強59.6%最高、呂玉玲3.7%、萬美玲6.9%、魯明哲13.1%、3.8%其他，以及為12.9%不知道/沒意見。

國民黨台北市議員羅智強昨上午高調宣布參選桃園市長，但隨即遭身兼中央選策會召集人的國民黨祕書長黃健庭「打臉」，透露地方一面倒認為羅智強很弱、民調低，因此選策會已排除提名。黨主席朱立倫今則表示，縣市長、議員提名過程中，不可能每個人都獲得提名，「但我不可能跟他講假話，一定講真話」，今天在這個戰場沒有辦法，也許在別的戰場為黨打拚，或者是輔選，大家就是團隊，每個人都是以黨的勝選為最高目標。

《Yahoo》今起以「你認為誰適合代表國民黨參選桃園市長？」為主題進行民調，投票時間至11日止，其中一題詢問「你認為桃園市長選舉，目前哪個政黨比較有優勢？」有3.7%表示民眾黨、40.3%表示民進黨、31.7%表示國民黨、1%表示時代力量、2.4%表示其他，還有20.9%為不知道和沒意見。