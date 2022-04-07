俄烏戰爭持續延燒，為展現對烏克蘭的支持，蔡政府是否可能邀請烏克蘭總統澤倫斯基與台灣進行視訊演講？立法院長游錫堃表示，目前國際局勢這樣，如果澤倫斯基跟台灣演講，很可能造成中共更有理由支持俄羅斯，所以我們不應該造成他的困擾，等烏克蘭局勢穩定，有機會當然非常歡迎他到立法院演講。

國民黨立委溫玉霞日前在立法院質詢行政院長蘇貞昌，是否有可能邀請澤倫斯基與台灣進行視訊演講？蘇貞昌回應，國會要先做出行動，中央再來協助。

對此，立法院長游錫堃今表示，經過了解後，得知澤倫斯基在其它地方的演講，都是澤倫司機主動；尤其現在國際局勢這樣，如果跟我們演講的話，很可能造成中共更有理由支持俄羅斯，所以台灣不應該造成澤倫斯基的困擾。

游錫堃強調，所以經過再三考慮，覺得應該是要過一段時間後，等烏克蘭局勢穩定，有機會當然非常歡迎澤倫斯基到立法院演講。

游錫堃也說，目前烏克蘭正在打仗，負擔很重，台灣對烏克蘭是非常支持，日前已累積募款9億4千萬給烏克蘭，這表示大家都支持烏克蘭。