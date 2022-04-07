4月10日為「台灣關係法」立法43周年，外電報導，美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）將率團訪問亞洲，預定10日抵台。對此，立法院長游錫堃今天表示，裴洛西是美國總統的第三順位，身為眾議院議長，是國會龍頭中的龍頭，能到台灣訪問，具有重大意義。至於是否邀請裴洛西訪問立法院，他表示，目前不方便說什麼，一切尊重美方安排。

日本富士新聞網(FNN)報導，美國眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）本週末訪日後，將取消原本訪韓計畫，改造訪台灣。若確定成行，將是25年來首度訪台的美國現任眾議院議長。

對此，游錫堃表示，裴洛西閱歷非常豐富，是繼美國副總統之後，美國總統的第三順位；而美國是全球最富強的國家，而眾議院的議長，在全球的國會中，都是龍頭中的龍頭，能到台灣訪問是具有重大意義的貴賓，以他的立場是非常歡迎。

屆時是否邀請裴洛西訪問立法院，游錫堃說，裴洛西的行程必須尊重美國發布的訊息，雖然有知道一點點，但不方便說什麼，一切尊重美方的安排。